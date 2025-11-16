Болгария пытается захватить активы «Лукойла» при помощи провокации кризиса

Власти Болгарии под контролем ЕС берут под внешнее управление активы «Лукойла» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Правительство Болгарии при поддержке Евросоюза провоцирует топливный кризис в стране, чтобы обосновать захват активов «Лукойла». По мнению оппозиционных политиков, власти используют дефицит топлива как предлог для экспроприации частной собственности. Об этом заявили в болгарском парламенте.

«Правительство Болгарии при поддержке ЕС провоцирует топливный кризис в стране, чтобы в итоге захватить активы „Лукойла“. ЕС прекрасно осознает, что они реализуют схемы, наносящие ущерб населению, но Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает Бойко Борисова», — заявил «Известиям» Ивелин Михайлов, лидер партии «Величие».

По словам политика, к схеме причастны практически все парламентские партии: сначала «фиктивная оппозиция» («МЕЧ» и «Возрождение») призывала к национализации НПЗ, а затем правящая коалиция завершила процесс. Примеру Болгарии могут последовать Румыния, Нидерланды и Финляндия, где также расположены активы «Лукойла».

