16:29 28 апреля 2017 3

Госучреждение нашло уловку, как прописать тендеры на простейшие услуги - например, на охрану рынка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Интересные детали обнаружились в тендере, который был объявлен на охрану «Государственного региональный выставочный центр «ИнЭкспо» — это областной рынок на Громова. Наблюдатели говорят, что, похоже, директор изобрел ноу-хау, как отсекать от участия в тендерах чужие фирмы — но не на поставках товаров или высокопрофессиональных услугах, а на предоставлении самых простых. В документации обнаружили интересные особенности, которые фактически отсекают «не свои» компании для участия в конкурсе.

В самих условиях нет ничего странного, они законны. Настораживают параметры этих условий: они гораздо жестче, чем это прописывается в обычных контрактах. В конкретном договоре на охрану двух площадок «ИнЭкспо» на год речь идет о штрафных санкциях и об отсрочке платежей.

Санкции за ненадлежащее исполнение условий тендера — 5% за каждый промах охранной организации. «Однако критерии, за что именно штрафуют, четко в контракте не прописаны. То есть приехал директор на работу, и, допустим, его место на парковке занято. Охранник не уследил, штраф — 5% от суммы контракта. Глядишь, через полгода и выплачивать компании уже ничего не надо, еще и должна будет, — иронизирует источник агентства. Следующий штраф — уже 10%».

От суммы в пять миллионов рублей штрафы таким образом составляют 250 тысяч и 500 тысяч соответственно. «Это вообще убивает всякую рентабельность», — говорит директор фирмы, который внимательно изучил тендер, но не стал принимать участие в аукционе.

Второй интересной подробностью является отсрочка в 240 дней с момента подписания акта выполненных услуг. Оплата может идти ежемесячно. «Проще говоря, «своим» компаниям за охрану заплатят сразу после того, как исполнитель выставит счет.

«Чужим» компаниям, которые все же рискнули принять участие в конкурсе, оплату можно растянуть на 8 месяцев с даты, когда подписаны документы», — объясняет источник агентства.

Контрактный управляющий ГУП СО «ИнЭкспо» Денис Мальцев рассказал журналисту «URA.RU», что компания действует в рамках 44 закона. «А он такие отсрочки разрешает», — утверждает Денис Анатольевич. По словам Мальцева, для тех компаний, которые имеют свою базу, такие условия конкурса не стали препятствием для участия.

«А отсрочка никого раньше не смущала. Сейчас просто положение в экономике сложное, вот компании и переживают». Эксперт проекта ОНФ «ЗА честные закупки» Павел Репринцев говорит, что прописанные в документации «ИнЭкспо» отсрочки в оплате — требование законное, однако срок не может составлять более полугода со дня подписания акта выполненных работ.

Источники нашего агентства говорят, что постоянным победителем конкурсов на охрану рынка на Громова становится ООО «ЧОО Милиция», якобы аффилированное с директором компании.

«ИнЭкспо» объявил конкурс на охрану еще в феврале. В документах прописано, что более 5 млн рублей организатор торгов — ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо» готов отдать за «установление постов физической охраны для охраны общественного порядка, обеспечения сохранности имущества и материальных ценностей по адресам: г. Екатеринбург, ул. Громова 145, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 179 и г. Арамиль». (Документ: ИНЭКСПО — Аукцион — Охрана) Срок исполнения контракта — с 10 апреля 2017 по 10 апреля 2018 года.

Единственную заявку на торги подало ЧОО «Милиция». «Да, „Милиция“ выиграла. Но были же еще и другие участники конкурса, они же не жаловались», — поясняет Мальцев. Он говорит, что даже в ходе этого конкурса было два участника, но один из них неправильно прописал документацию, допустив там ряд ошибок. «И мы действовали по закону, отклонили его заявку», — отмечает сотрудник«ИнЭкспо».

Наблюдатели говорят, что ранее сталкивались с тем, что условия для определенных фирм прописываются в закупках, касающихся поставки определенных товаров или выполнения подрядных работ. «Кажется, в „ИнЭкспо“ изобрели способ, как избавиться от чужих в тендерах на оказание самых простых услуг. Ну и вообще, действуют по правилам — друзьям — все, чужим — закон», — иронизирует менеджер одной из фирм, которые не стали участвовать в конкурсе.

«На самом деле прописывание определенных условий характерно именно для рынка услуг, — говорит эксперт проекта ОНФ „ЗА честные закупки“ Павел Репринцев. — Все дело в том, что услуги невозможно оценить качественно или количественно».

Пример таких услуг, где невозможно посчитать — сколько было сделано и как — тендеры на вывоз снега с улиц городов. Тут гораздо легче установить такие требования к участникам закупки, которые бы отсекали «ненужные» фирмы.

Репринцев рассказывает о том, какие наиболее частые условия встречаются в конкурсной документации для подрядчиков. «Например, конкурс объявляется за три дня до начала масштабной стройки или ремонта. Ясно, что он прописан под фирму, которая уже делает эти работы, остальные просто не успеют даже подготовиться к тендеру, не то чтобы начать исполнять контракт».

В конкурсах на поставку товаров одна из самых значительных уловок следующая. Товар описывается максимально подробно, так, что под требуемые характеристики попадает только совершенно определенный.

«Например, это происходит при закупках сувениров или машин для чиновников области. В документации марку автомобилей указывать нельзя по закону, не прописана, однако при сопоставлении параметров получается, что это, допустим, Toyota Camry», — говорит Репринцев.

В последнее время все больше тендеров, которые все более явно прописываются под определенных участников. Особенно много их стало в дорожной отрасли. «URA.RU» писало, что, например, контракт на 2,5 миллиарда рублей на дороги Нижнего Тагила требует, что первые 20% подрядчик должен будет выполнить за свой счет — и только потом ему будут перечислены деньги за работу. А, например, миллиардный контракт на ремонт дорог в Екатеринбурге был дважды заблокирован решениями УФАС — участники конкурса нашли, что тендерная документация прописана исключительно под определенные компании.