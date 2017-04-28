16:04 28 апреля 2017 2

Общественники сумели обратить внимание прокуратуры и Следственного комитета на ошибки администрации Тобольска Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прокуратура Тюменской области подтвердила неэффективное расходование бюджетных средств администрацией Тобольска по проекту благоустройства сада Ермака с пешеходным мостом. Сейчас Следственный комитет решает, возбуждать ли по этому поводу уголовное дело против городских чиновников. Общественники города намерены добиваться возбуждения уголовного дела против мэра Тобольска Владимира Мазура.

Проверку по обращению тобольского правозащитника Александра Киреева по поручению областного надзорного ведомства провела прокуратура Тобольска. «По результатам проверки доводы о неэффективном расходовании бюджетных средств нашли подтверждение, — говорится в ответе за подписью заместителя прокурора области Руфата Биктимерова. — В настоящее время СО по г. Тобольску СУ СК РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка, результаты которой находятся на контроле прокуратуры г. Тобольска».

Также Биктимеров сообщил, что сотрудники прокуратуры, не направившие вовремя официальный ответ тобольскому общественнику, привлечены к материальной ответственности. Зампрокурора похвалил Киреева за «активную гражданскую позицию». «Надеюсь на дальнейшее информирование правоохранительных органов об имеющихся в вашем распоряжении сведениях о фактах нарушения требований законодательства», — говорится в ответе Руфата Биктимерова.

Тобольские общественники надеются привлечь Владимира Мазура к уголовной ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Александр Киреев заявил «URA.RU», что тобольские общественники намерены добиваться привлечения к уголовной ответственности главы администрации города Владимира Мазура.

«Губернатору Брянской области Никитину дали четыре года за то, что он перегнал 21 миллион рублей на птицефабрику, которой владеет его жена, — говорит Киреев. — Так он эти деньги хотя бы направил на подъем производства, на развитие сельского хозяйства. А здесь просто человек был письменно предупрежден о незаконности проекта, он юрист, но, тем не менее, администрация Тобольска просто выбросила эти 4,3 миллиона (стоимость доработки проекта благоустройства сада Ермака с мостом через Никольский взвоз)».

Общественник рассказывает, что в Тобольске есть куда потратить «лишние» бюджетные деньги. «У нас на улице Мира, там руины кругом, как после бомбежки, стены шатаются, и таблички висят „памятник истории“. На эти 4,3 миллиона рублей можно было бы их если и не отремонтировать, то хотя бы намертво законсервировать, чтобы дальше не рушились. Дома Фонвизина и Ершова исключены из списка объектов культурного наследия. На ремонт памятников истории денег у Мазура нет, а на бредовые идеи 4,3 миллиона он нашел», — возмущается Киреев.

«Владимир Мазур может переложить вину на кого-нибудь из подчиненных, но инициатором идеи был сам глава администрации города. Мы с этого дела не слезем, будем добиваться возбуждения уголовного дела.

Для меня конечная инстанция — Александр Бастрыкин (председатель СК РФ — ред.), а потом президент Владимир Путин», — объяснил общественник.

В СО по г. Тобольску СУ СК РФ по Тюменской области «URA.RU» подтвердили, что материалы по делу поступили. «Пока проводится доследственная проверка», — заявили в пресс-службе ведомства.

В администрации Тобольска от комментариев воздержались, сославшись на то, что проверка Следственного комитета еще не окончена и о конкретных результатах говорить рано.