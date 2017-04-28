17:47 28 апреля 2017 0

Отец Игорь Шестаков вместе с другими священнослужителями и горожанами прибрался на стройке кафедрального собора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серия субботников, в которых участвовали даже священники, прокатилась по Челябинску в пятницу, 28 апреля. Первыми на уборку Ленинградского моста вышли горожане в рамках федерального проекта «Волонтеры Победы», передает корреспондент «URA.RU».

Место первой акции и стела посвящены ленинградцам, эвакуированным на Урал в годы Великой Отечественной войны для работы на оборонных предприятиях. Около полусотни волонтеров привели в порядок территорию. Параллельно уборка в местах воинских захоронений и у памятников прошла в других регионах страны.

Эстафету поддержало управление культуры города, организовавшее на пешеходной Кировке акцию в советском стиле под девизом «Трудовой Челябинск, выходи на субботник!». Для погружения в ту атмосферу мероприятие стартовало с утренней зарядки под песни советских лет, доносившиеся из колонок. Участникам раздали пилотки из газет. За сохранение чистоты на Кировке агитировали плакаты в стиле соцреализма.

Студенты вузов и трудовые коллективы белили деревья. Самым статусным участником был замдиректора Торгового центра по связям с общественностью, депутат гордумы Альберт Каримов, красивший лавочку.

1/5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 16 часов стартовал, пожалуй, самый необычный субботник — на стройплощадке будущего кафедрального собора. На него приехали активисты движения «Соцгород» депутата Госдумы Андрея Барышева, общества «Трезвение», прогубернаторское движение «За возрождение Урала» и простые горожане.

Митрополит Никодим рассказал, где что будет, когда храм построят. Церковные служители наравне со всеми взяли в руки инвентарь и прибрались на площадке. После субботника все пили чай.