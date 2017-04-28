17:02 28 апреля 2017 0

Тюменский блогер, осужденный за оправдание терроризма Алексей Кунгуров ФОТО: скрин с видео суда над Кунгуровым с его страницы в ЖЖ

На тюменского блогера Алексея Кунгурова, отбывающего наказание за оправдание терроризма, оказывается давление со стороны сотрудников УФСИН, об этом рассказала жена заключенного Асия Байшихина.

Асия подчеркнула, что причиной морального давления на заключённого со стороны сотрудников УФСИН являются посты в ЖЖ Алексея, которые до сих пор периодически появляются в Сети.

«Не знаю, до какой степени давление. Ему угрожают, что он будет сидеть в СИЗО весь свой срок и ни на какое поселение его не отправят, — пояснила Асия. — Также ему ничего не разрешается и все изымается. Письма не доходят до него. Приходит каждое десятое письмо».

Адвокат Кунгурова Александр Зырянов рассказал корреспонденту «URA.RU», что документов на перевод заключенного в колонию-поселение до сих пор нет, хотя с момента решения суда прошел месяц. «Неизвестно, где документы и когда будут, тоже неясно», — сказал Зырянов.

28 марта Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу Кунгурова, оставил без изменения приговор, вынесенный тюменскому блогеру. Его признали виновным по статье 205 УК РФ «Оправдание терроризма». Обвинения строились на анализе статьи «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», размещенной на странице Алексея в ЖЖ. В публикации блогер подверг сомнению необходимость проведения в Сирии военной операции силами Вооруженных сил РФ. Сам текст до сих пор доступен в блоге Алексея.