{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
17:02  28 апреля 2017 0

Родные блогера Кунгурова, обвиненного за пост в ЖЖ: Алексея «прессуют» в СИЗО. Угрозы страшные, причина — странная

Тюменский блогер, осужденный за оправдание терроризма Алексей КунгуровФОТО: скрин с видео суда над Кунгуровым с его страницы в ЖЖ
новость из сюжета:
Арест тюменского блогера Алексея Кунгурова
все новости сюжета

На тюменского блогера Алексея Кунгурова, отбывающего наказание за оправдание терроризма, оказывается давление со стороны сотрудников УФСИН, об этом рассказала жена заключенного Асия Байшихина.

Асия подчеркнула, что причиной морального давления на заключённого со стороны сотрудников УФСИН являются посты в ЖЖ Алексея, которые до сих пор периодически появляются в Сети.

«Не знаю, до какой степени давление. Ему угрожают, что он будет сидеть в СИЗО весь свой срок и ни на какое поселение его не отправят, — пояснила Асия. — Также ему ничего не разрешается и все изымается. Письма не доходят до него. Приходит каждое десятое письмо».

Адвокат Кунгурова Александр Зырянов рассказал корреспонденту «URA.RU», что документов на перевод заключенного в колонию-поселение до сих пор нет, хотя с момента решения суда прошел месяц. «Неизвестно, где документы и когда будут, тоже неясно», — сказал Зырянов.

28 марта Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу Кунгурова, оставил без изменения приговор, вынесенный тюменскому блогеру. Его признали виновным по статье 205 УК РФ «Оправдание терроризма». Обвинения строились на анализе статьи «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», размещенной на странице Алексея в ЖЖ. В публикации блогер подверг сомнению необходимость проведения в Сирии военной операции силами Вооруженных сил РФ. Сам текст до сих пор доступен в блоге Алексея.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров