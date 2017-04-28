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Главные новости ЯНАО
18:22  28 апреля 2017 1

Хулигана, который прикурил от Вечного огня на Ямале, отправили в изолятор

Вечный огонь Курган, вечный огонь
Осквернение Вечного огня полиция квалифицировала как мелкое хулиганствоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Салехарда Владимир Анисимов получил 10 суток в изоляторе временного содержания за то, что прикурил от Вечного огня. Его действия полиция охарактеризовала как мелкое хулиганство.

«В отношении 20-летнего молодого человека был составлен протокол об административном правонарушении по статье „Мелкое хулиганство“. Материалы были направлены в суд для принятия процессуального решения. Рассмотрев материалы дела, судья назначила хулигану наказание в виде 10 суток ареста», — сообщает пресс-служба регионального УВД.

Разбирательство началось после того, как в социальных сетях опубликовали фотографии молодого человека, который прикурил сигарету от Вечного огня на Пантеоне Победы в Салехарде. Фото получили большой общественный резонанс.

Сначала под подозрение попал сын одного из салехардских бизнесменов, который и выложил фотографии в Сеть. Позже выяснилось, что «героем» фотографий был Владимир Анисимов, сын чиновницы из аппарата ямальского губернатора. Молодой человек в тот же день вернулся на Пантеон и записал видео, на котором признал свои поступок глупым, извинился перед горожанами и ветеранами и возложил цветы к Вечному огню.

Вячеслав Егоров
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