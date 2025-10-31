Каток в поселке Уренгой бьет рекорды долгостроя в ЯНАО (фото из архивов) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 10 лет прошло с момента, когда в поселке Уренгой (Пуровский район, ЯНАО) начали строительство крытого катка на 600 мест. С тех пор на стройплощадке — только ветшающий каркас здания и, более того, по данным администрации Пуровского района, этот остов теперь демонтируется московским подрядчиком «Макс Групп». Подробности о долгострое в Уренгое и ямальском портфеле контрактов «Макс Групп» — в материале URA.RU.

Каркас здания крытого катка в Уренгое Фото: Анатолий Киселев

История долгостроя — крытого катка на 600 мест в Уренгое

В декабре 2014 года комитет по строительству и архитектуре Пуровского района выступил заказчиком на выполнение работ по завершению строительства крытого катка на 600 мест в поселке Уренгой. Начальная цена контракта, подписанного с московским подрядчиком ООО «Интегра-Спорт», составила 810 млн 591 тысяча рублей. Контакт стороны подписали в феврале 2015 года, а уже в мае 2016 года расторгли его. Оплата работ, как следует из документации на сайте ЕИС «Закупки», по контракту не проводилась.

В сентябре 2016 года районная администрация законтрактовалась с тюменским застройщиком ООО «Стройпроект» на корректировку проектной документации катка на сумму в пять млн рублей. Но довести работу до конца у исполнителя не получилось: контракт расторгли по соглашению сторон: «Просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)», — указано в причинах срыва работ. Подрядчик успел потратить три млн рублей и затем выплатил штраф в размере 3 млн 483 тысяч рублей.

Администрация не теряла надежды построить каток, и в марте 2023 года через аукцион (со второй попытки) нашла подрядчика — московское ООО «Макс Групп». Стоимость новой проектной документации, строительство и ввод в эксплуатацию после торгов равнялась 728 млн 533 тысячам рублей.

Как следует из допсоглашения, подписанного в мае 2024 года, строительство продлили до 1 декабря 2025 года. Но и эти сроки изменились.

Кто такая «Макс Групп» и какие объекты строит в ЯНАО

Гендиректор московского ООО «Макс Групп» — Александр Меньшов. В ЯНАО известен тем, что берет немало значимых для округа подрядов, например, его компания занята на реконструкции подземного мерзлотника под Обдорским острогом в Салехарде.

Обдорский острог Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО

«Важно расширить туннели мерзлотника до трех метров в высоту и более 2,5 в ширину. Уже после этого можно будет приступить к внутреннему убранству с ледяной мебелью. Еще одной важной задачей, которая стоит перед проектировщиками, является сохранение ледяного кружева, которое украшает своды мерзлотника. Это исторический объект, важный и уникальный для нашего города», — рассказывал о мерзлотнике в Салехарде мэр Алексей Титовский.

В Тарко-Сале (ЯНАО) компания Меньшова ремонтирует с 2022 года культурно-спортивный комплекс «Геолог». За это время объект с 496 млн подорожал до 1,6 млрд рублей. Компания уже получила аванс в размере 1,5 млрд рублей, а исполнила работ на 507 млн рублей.

В Салехарде «Макс Групп» приступила к очередной переделке пространств открытой в 2021 году молодежной арт-резиденции «Полярис». Стоимость работ — 250 млн рублей.

По данным системы СБИС, доходы и расходы компании ежегодно растут. В 2024 году общество заработало 1 млрд 580 млн рублей, а израсходовало 1 млрд 572 млн рублей. Портфель контрактов с ЯНАО — на три млрд рублей.

Что происходит сейчас со строительством крытого катка в Уренгое

Фактически власти Пуровского района выплатили компании «Макс Групп» 437 млн рублей по контакту в Уренгое. Формально он находится на исполнении. Но строительные работы на катке не ведутся — наоборот, «Макс Групп» взялась за демонтаж возведенного каркаса и продлила сроки исполнения контракта до зимы 2027 года.

«Сроки строительства были увеличены из-за проведения нескольких дополнительных экспертиз существующих конструкций. По результатам было принято решение о демонтаже основной конструкции. Сейчас производятся демонтажные работы», – сообщили районные власти на запрос Анатолия Киселева губернатору в telegram-канале "Обращения ЯНАО".

Из ответа следует также, что местные власти не видят поводов для тревоги за бюджетные деньги. «Аванс подрядчиком расходуется исключительно на цели, связанные со строительством объекта. Финансовый контроль осуществляется на постоянной основе. Всегда при наличии оснований подрядчику направляется претензия с требованием оплаты неустойки», — сообщили автору запроса.