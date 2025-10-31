Ямальских водителей попросили воздержаться от загородных поездок
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В связи с неблагоприятными погодными условиями ямальским водителям рекомендовали не выезжать на загородные трассы на ряде участков. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Просим водителей воздержаться от загородных поездок на подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) и на участке трассы Ноябрьск-Вынгапуровский», — отметили в telegram-канале департамента. Также рекомендуется не выезжать на 246-336 километр к границе ЯНАО-Губкинский.
Ранее URA.RU сообщало о проведении массовых рейдов Госавтоинспекции ЯНАО на всей территории округа. Проверять водителей начнут с 1 ноября и до конца праздничных выходных.
