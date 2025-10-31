Ямальских водителей попросили воздержаться от загородных поездок

Водителей предостерегли выезжать на загородные трассы из-за погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи с неблагоприятными погодными условиями ямальским водителям рекомендовали не выезжать на загородные трассы на ряде участков. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Просим водителей воздержаться от загородных поездок на подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) и на участке трассы Ноябрьск-Вынгапуровский», — отметили в telegram-канале департамента. Также рекомендуется не выезжать на 246-336 километр к границе ЯНАО-Губкинский.