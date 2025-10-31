На открытие турнира в ЯНАО приехал титулованый боец Александр Шлеменко
Шлеменко приехал на открытие первенства ЯНАО по муайтай (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ноябрьске состоялось открытие чемпионата и первенства Ямало-Ненецкого автономного округа по муайтай в спорткомплексе «Факел». Почетным гостем турнира стал основатель авторской школы единоборств «Шторм», чемпион России, Азии и мира по современному панкратиону, мастер спорта России международного класса по армейскому рукопашному бою Александр Шлеменко, сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО.
«Помимо официальной части прославленный спортсмен провел мастер-классы для воспитанников спортшколы „Олимпиец“, побывал на стадионе „Ноябрьск“ и в центре единоборств „Северный характер“, — рассказали в официальном telegram-канале. Спортсмены и гости смогли сделать фотографии и взять автограф с именитым бойцом.
Шлеменко приехал в Ноябрьск по приглашению ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Визит известного бойца совпал с открытием окружных соревнований по муайтай, что стало дополнительным стимулом для участников турнира и местных любителей единоборств.
