На открытие турнира в ЯНАО приехал титулованый боец Александр Шлеменко

Шлеменко приехал на открытие первенства ЯНАО по муайтай (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске состоялось открытие чемпионата и первенства Ямало-Ненецкого автономного округа по муайтай в спорткомплексе «Факел». Почетным гостем турнира стал основатель авторской школы единоборств «Шторм», чемпион России, Азии и мира по современному панкратиону, мастер спорта России международного класса по армейскому рукопашному бою Александр Шлеменко, сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО.

«Помимо официальной части прославленный спортсмен провел мастер-классы для воспитанников спортшколы „Олимпиец“, побывал на стадионе „Ноябрьск“ и в центре единоборств „Северный характер“, — рассказали в официальном telegram-канале. Спортсмены и гости смогли сделать фотографии и взять автограф с именитым бойцом.