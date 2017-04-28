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28 апреля 2017
18:33  28 апреля 2017 6

«Сколько вообще можно удалить игроков?» Медведев раскритиковал судейство матча «Зенит» — «Урал»

Футбол ФК Урал ФК Челябинск, футбол фк урал фк челябинск
Глава правительства возмущен судейством на матче в Санкт-ПетербургеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев не остался в стороне от обсуждения итогов скандального матча «Зенит» — «Урал», в ходе которого 3 игрока екатеринбургской команды были удалены с поля. На встрече с главой РФС Виталием Мутко премьер заявил, что подобные ситуации приводят к понижению рейтинга российского спорта на международной арене.

«У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют. Сколько вообще можно удалить игроков?» — задался вопросом Медведев. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава правительства подчеркнул, что подобные «курьезы» негативно сказываются на имидже России, и обратил внимание главы РФС на недавнее заявление министра культуры Владимира Мединского, который рассказал, что семейное посещение хоккейных матчей стало одним наиболее популярных видов досуга среди россиян: «Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол», — пояснил Медведев.

В ответ Мутко заявил, что руководство РФС обеспокоено понижением доверия россиян к выступлениями сборной России, и пообещал сделать все необходимое для изменения ситуации.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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