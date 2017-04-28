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28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:52  28 апреля 2017 0

Руководитель из ОНФ выразил уверенность, что Куйвашев не построит Храм на воде вопреки желанию горожан

Встреча ОНФ с Евгением Куйвашевым по благоустройству городской среды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина считает, что Евгений Куйвашев прислушается к мнению горожан по Храму на водеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Битва за храм
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев не пойдет вразрез с мнением жителей Екатеринбурга по поводу строительства собора Святой Екатерины [Храма на воде] на Городском пруду. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказала член центрального штаба и руководитель центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина, приехавшая в уральскую столицу на встречу с главой региона.

«У горожан есть свое мнение. Полагаю, в ближайшее время власти проведут публичные слушания по поводу строительства храма, поговорят с жителями, выслушают их точку зрения и в любом случае будут прислушиваться к нему. Думаю, губернатор не пойдет вразрез с мнением граждан. У него выборы», — поделилась мнением Калинина, комментируя городской конфликт вокруг строительства собора.

В Екатеринбург Светлана Викторовна вместе с другими членами ОНФ приехала, чтобы доложить главе региона об итогах прошедшей в Первоуральске проектной сессии по выработке решений для эффективной работы по благоустройству городов.

Одним из наиболее важных предложений стала программа приоритетного мнения граждан, которая подразумевает включение жителей в обсуждения тех или иных проектов и обязательный учет их мнения.

Сергей Демин
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