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28 апреля 2017
21:26  28 апреля 2017 0

Создано приложение для группового секса на работе

Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Авторы приложения считают, что новая функция улучшит рабочую атмосферуФото: Анна Майорова © URA.RU

Создатели приложения Feeld, предназначенного для поиска партнеров для группового секса, сообщили о появлении новой функции программы — поиске любовников среди коллег по работе. Об этом пишет британская газета Independent.

С помощью нового встроенного мессенджера можно будет отмечать соседей по офису, с которыми пользователь хотел бы заняться сексом. Для корректной работы новой фишки необходимо, чтобы у всех сотрудников было установлено приложение для офисного чата Slack, сообщает издание Life.ru.

Уточняется, что пользователи смогут узнать о желании коллеги только в случае взаимного интереса, а односторонние лайки, оставшиеся без ответа, останутся тайной.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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