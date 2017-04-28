21:26 28 апреля 2017 0

Авторы приложения считают, что новая функция улучшит рабочую атмосферу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Создатели приложения Feeld, предназначенного для поиска партнеров для группового секса, сообщили о появлении новой функции программы — поиске любовников среди коллег по работе. Об этом пишет британская газета Independent.

С помощью нового встроенного мессенджера можно будет отмечать соседей по офису, с которыми пользователь хотел бы заняться сексом. Для корректной работы новой фишки необходимо, чтобы у всех сотрудников было установлено приложение для офисного чата Slack, сообщает издание Life.ru.

Уточняется, что пользователи смогут узнать о желании коллеги только в случае взаимного интереса, а односторонние лайки, оставшиеся без ответа, останутся тайной.