Российские войска усиливают давление под Купянском
28 октября 2025 в 14:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские вооруженные силы продолжают усиливать давление и сокращать зону окружения в окрестностях Купянска. Об этом сообщает Минобороны.
