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29 апреля 2017
28 апреля 2017
00:58  29 апреля 2017 0

Госсекретарь США на заседании ООН забыл дать слово постпреду от Украины

Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
Ядерная программа КНДР стала предметом обсуждения ведущих стран мираФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, руководивший заседанием Совбеза ООН, посвященному кризису на Корейском полуострове, забыл предоставить слово постпреду от Украины Владимиру Ельченко.

В ходе мероприятия Тиллерсон забыл о порядке выступающих и, миновав украинского дипломата, отдал слово представителю Южной Корее Юн Бён Се. Участники американской делегации указали своему госсекретарю на ошибку и он незамедлительно принес извинения: «Простите, извините меня, я предоставляю слово представителю Украины», — пояснил Тиллерсон.

В своем выступлении представитель украинского МИДа заявил о полной поддержке действий западных стран в вопросе урегулирования корейского кризиса, а также сообщил, что Киев поддерживает идею развертывания американской системы ПРО в Южной Корее, сообщает газета «Известия».

Ранее Тиллерсон назвал ракетный удар США по КНДР «лишь вопросом времени», призвав Пхеньян прекратить ядерные испытания, уточняет информагентство Nation News.

Недавно глава государственного департамента побывал в Москве, после чего сообщил журналистам, что США и России не удалось прийти к единому решению накопившихся проблем, напоминает «Национальная служба новостей». Тиллерсон отметил, что в момент визита отношения Москвы и Вашингтона находились в худшем состоянии, чем во времена «холодной войны».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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