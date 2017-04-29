00:58 29 апреля 2017 0

Ядерная программа КНДР стала предметом обсуждения ведущих стран мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, руководивший заседанием Совбеза ООН, посвященному кризису на Корейском полуострове, забыл предоставить слово постпреду от Украины Владимиру Ельченко.

В ходе мероприятия Тиллерсон забыл о порядке выступающих и, миновав украинского дипломата, отдал слово представителю Южной Корее Юн Бён Се. Участники американской делегации указали своему госсекретарю на ошибку и он незамедлительно принес извинения: «Простите, извините меня, я предоставляю слово представителю Украины», — пояснил Тиллерсон.

В своем выступлении представитель украинского МИДа заявил о полной поддержке действий западных стран в вопросе урегулирования корейского кризиса, а также сообщил, что Киев поддерживает идею развертывания американской системы ПРО в Южной Корее, сообщает газета «Известия».

Ранее Тиллерсон назвал ракетный удар США по КНДР «лишь вопросом времени», призвав Пхеньян прекратить ядерные испытания, уточняет информагентство Nation News.

Недавно глава государственного департамента побывал в Москве, после чего сообщил журналистам, что США и России не удалось прийти к единому решению накопившихся проблем, напоминает «Национальная служба новостей». Тиллерсон отметил, что в момент визита отношения Москвы и Вашингтона находились в худшем состоянии, чем во времена «холодной войны».