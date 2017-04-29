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29 апреля 2017
28 апреля 2017
00:52  29 апреля 2017 0

Ученые назвали три продукта, которые нужно есть каждый день

Мастер-класс по приготовлению стейка к 8 марта. Екатеринбург, кухня, повар, нож, нарезка, морковь, приготовление, татуировки
Морковь замедляет всасывание сахара и снижает уровень холестеринаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Американские ученые провели масштабное исследование и вычислили продукты, которые необходимо употреблять каждый день. По мнению специалистов, это позволит исключить ряд серьезных заболеваний.

Так, ученые заявили, что человеку необходимо каждые день есть яблоки, морковь и грецкие орехи, сообщает информагентство Nation News.

Яблоки устанавливают баланс между кислотой и щелочью, а также регулируют уровень сахара в крови. Морковь замедляет всасывание сахара и снижает уровень холестерина, а орехи способствуют работе головного мозга.

По оценке ученых, если употреблять три этих продукта каждый день, можно снизить риск заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечной системы.

Марина Мотылева
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