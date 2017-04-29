Ученые назвали три продукта, которые нужно есть каждый день

00:52 29 апреля 2017 0

Морковь замедляет всасывание сахара и снижает уровень холестерина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американские ученые провели масштабное исследование и вычислили продукты, которые необходимо употреблять каждый день. По мнению специалистов, это позволит исключить ряд серьезных заболеваний.

Так, ученые заявили, что человеку необходимо каждые день есть яблоки, морковь и грецкие орехи, сообщает информагентство Nation News.

Яблоки устанавливают баланс между кислотой и щелочью, а также регулируют уровень сахара в крови. Морковь замедляет всасывание сахара и снижает уровень холестерина, а орехи способствуют работе головного мозга.

По оценке ученых, если употреблять три этих продукта каждый день, можно снизить риск заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечной системы.