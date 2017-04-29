08:30 29 апреля 2017 0

Эти разрушения, по словам Севастьянова, учинил бывший омоновец Гамов Фото: Алексей Севастьянов

Полиция задержала совладельца ЧОП «Вымпел» и одного из бывших руководителей челябинского ОМОН Игоря Гамова после конфликта на парковке по Краснопольскому проспекту, 3-г. Экс-силовик может стать фигурантом дела о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, сообщил «URA.RU» источник в Курчатовском райотделе.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 28 апреля. Эту стоянку, по мнению городских властей, незаконно занимало ООО АГ «Эксперт» (основной собственник — Яков Севастьянов, родной брат экс-омбудсмена Алексея Севастьянова). В таких случаях МБУ «Городские парковки» обращается в МБУ «Служба демонтажа», разбирают ограду с будкой и увозят на ответхранение. А стоянку охраняет по договору ЧОП «Вымпел», чтобы площадку не заняли снова.

То, что осталось от стоянки Фото: Алексей Севастьянов

«В пятницу директор ЧОП Гамов прибыл на стоянку с тремя молодчиками и сам кувалдой начали ломать пункт охраны. Он вышел за пределы действия договора охраны и испортил имущество организации. Похищена дверь, сломаны стены и крыша, выбиты стекла. Ущерб составил 265 тыс. рублей. Мы вызвали полицию. Гамов, который активно сопротивлялся и пытался выполнить борцовский прием против полицейского, угрожал высокими покровителями в правоохранительных органах. Как только его увезли в райотдел, чтобы оставить протокол о неповиновении, прибыл ОМОН», — рассказал Алексей Севастьянов.

Связаться с Гамовым не удалось — его телефон не отвечал. В Курчатовском райотделе отказались официально комментировать инцидент.

Сам экс-омбудсмен провел 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции, когда мешал демонтировать стоянку своих родственников, установленную незаконно, по мнению властей. Севастьянов признает, что воспользовался лазейкой в законе, но при этом считает объекты своей семьи законными. Городские власти, напротив, находят схемы экс-омбудсмена мошенническими. По этому поводу они судятся. А параллельно сносятся стоянки Севастьяновых. Бывший уполномоченный также подозревает в рейдерском захвате семейного бизнеса челябинских «молодогвардейцев», близких к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, с которым он соперничал на выборах в Госдуму.