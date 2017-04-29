Тысячи оппозиционеров вышли к зданию администрации президента в Москве. ФОТО

21:50 29 апреля 2017 0

В акции приняли участие весьма колоритные персонажи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве у здания администрации президента прошла акция «Надоел».

«Москвичи, принявшие участие в акции передали письма в приемную президента, получили документ о том, что конверт с обращением в АП получено канцелярией. Полиция вела себя корректно, среди политических заявлений звучали жалобы москвичей на предстоящую реновацию», — передаёт корреспондент «URA.RU» с места событий.

Организаторы — члены «Открытой России» заявили, что довольны численностью. По их подсчётам, к приёмной АП пришло не менее 3 тысяч человек. Эти цифры разнятся с официальными данными столичного ГУ МВД. Полиция насчитала не более 250 участников.

Кроме оппозиционеров к зданию администрации президента приехали активисты НОД. Они также передали свои обращения на имя Владимира Путина со словами поддержки.

1/5 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе несанкционированной акции полиция никого не задержала.