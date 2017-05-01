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Главные новости Пермского края
07:38  01 мая 2017 0

Центр Перми закрыт из-за первомайской демонстрации

Первомайская демонстрация Пермь
Парковаться в центре Перми 1 мая тоже запрещеноФото: Стефан Савелли © URA.RU

Из-за праздничных мероприятий в Перми 1 мая весь центр города будет закрыт для транспорта. Многие маршруты будут изменены.

С 7:00 до 13:00 практически полностью будет перекрыт Комсомольский проспект, частично — улицы Ленина, Пермская, Екатерининская, Луначарского, Пушкина, Краснова, Революции, и ряд других. Подробнее о том, какие дороги будут недоступны для автомобилистов, можно узнать здесь. Парковка в центре города также будет ограничена, будут работать эвакуаторы. Для предупреждения граждан висят советующие знаки.

С 08:00 до 16:00 будет изменена работа общественного транспорта. Автобусы маршрутов №1, №3, №4, №5, №10, №13, №14, №19, №32, №33, №36, №59, №61, №67, №66, №74, №77 будут объезжать через улицы Белинского, Куйбышева, Сибирская. Автобусы №7, №41, №60 с 08:30 до 15:00 будут ездить только до остановки «улица Попова». Троллейбус №5 будет курсировать от ГУсарова только до Комсомольской площади, троллейбусы №10 и №13 будут следовать от улицы Куфонина до Центрального рынка, а троллейбусные маршруты №1, №12 начнут работу лишь после 16:00. Трамваи №4, №7 и №11 до 13:00 будут ездить через улицу Белинского с 08:30 до 16:00. Трамвайный маршрут №3 начнет работу с 13:00.

Анна Белкина
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