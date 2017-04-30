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30 апреля 2017
29 апреля 2017
21:42  30 апреля 2017 0

КНДР пообещала потопить подводную лодку США, прибывшую к Корейскому полуострову

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне
Власти Северной Кореи пообещали подлодке США печальную участьФото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Северной Кореи пригрозили потопить подлодку USS Michigan ВМС США, прибывшую к берегам Южной Кореи. Пхеньян считает, что судно стало проявлением акта военного устрашения.

«Срочное перемещение атомной подводной лодки в воды Корейского полуострова, сопряженное с развертыванием авианосной ударной группы, предназначено для дальнейшей активизации военных угроз в отношении нашей республики», — говорится в сообщении северокорейских правительственных СМИ, которое приводит РБК.

Власти Северной Кореи пообещали, что как только подлодка тронется с места, «она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком без возможности подняться на поверхность».

В южнокорейский порт Пусан американская подлодка прибыла 25 апреля. Планируется, что она должна присоединиться к авианосцу USS Vinson для учений в Японском море. Ранее США начали развертывание в Южной Корее элементов системы противоракетной обороны.

Нина Калинина
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