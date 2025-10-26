В Китае рассказали, как прошли торговые переговоры с США в Малайзии
Делегации Китая и США пришли к предварительному консенсусу на переговорах в Малайзии
Китайская и американская делегации завершили консультации по торговым вопросам в Малайзии, достигнув предварительного консенсуса. Об этом сообщил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнгана. По его словам, Пекин остался непреклонен в защите своих интересов.
«Американская сторона выразила твердую позицию, а Китай остался непреклонен в защите своих интересов», — заявил Чэнган. Его слова приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что обе стороны вели переговоры более суток. По его словам, в ходе консультаций участники рассмотрели потенциальные решения и пришли к взаимному соглашению по ряду спорных пунктов.
Переговоры между США и КНР в Малайзии стали частью подготовки к личной встрече лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина, назначенной на 30 октября на саммите АТЭС в Южной Корее. Ранее министр финансов США отмечал, что прошедшие консультации заложили прочную основу для заключения будущих торговых соглашений. Американская сторона рассчитывает достичь компромисса с Китаем уже на предстоящем саммите.
