В Кремле раскрыли, откуда у Украины дальнобойные ракеты

Украина не располагает ресурсами для производства собственных дальнобойных ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, основные компоненты таких вооружений поставляются Киеву из Европы.

«Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие (дальнобойные — прим.) ракеты. И как минимум основные узлы и блоки этих ракет — это чистый импорт из Европы», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента уточнил, что на вооружении Киева могут находиться ракеты производства различных стран. Речь идет как о британских, так и о германских и итальянских образцах.

