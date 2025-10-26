В Кремле раскрыли, откуда у Украины дальнобойные ракеты
Украина получает дальнобойные ракеты от стран Европы
Украина не располагает ресурсами для производства собственных дальнобойных ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, основные компоненты таких вооружений поставляются Киеву из Европы.
«Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие (дальнобойные — прим.) ракеты. И как минимум основные узлы и блоки этих ракет — это чистый импорт из Европы», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента уточнил, что на вооружении Киева могут находиться ракеты производства различных стран. Речь идет как о британских, так и о германских и итальянских образцах.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предупреждал, что поставки Украине дальнобойных ракет, в том числе американских Tomahawk, могут привести к эскалации конфликта вплоть до ядерного ответа со стороны России. Президент Владимир Путин также подчеркивал непримиримую позицию Москвы по вопросу передачи Киеву таких вооружений. В США заявляли об отсутствии планов поставлять Tomahawk украинской стороне.
