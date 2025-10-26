Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, пострадали дети

26 октября 2025 в 15:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

ВСУ за последние сутки нанесли очередной удар по Белгородской области. Под атаку вражеских беспилотников попал поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали 10 мирных жителей. Среди раненных находятся двое детей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал