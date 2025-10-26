ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, пострадали дети
26 октября 2025 в 15:00
ВСУ за последние сутки нанесли очередной удар по Белгородской области. Под атаку вражеских беспилотников попал поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали 10 мирных жителей. Среди раненных находятся двое детей.
