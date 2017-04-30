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30 апреля 2017
29 апреля 2017
22:04  30 апреля 2017 0

Кремль заставит региональные власти оберегать оппозиционеров от нападений

Клипарт. Разное. Москва, кремль, флаг
Администрации президента приходится заступаться за оппозиционеровФото: Антон Белицкий © URA.RU

Кремль даст поручение региональным властям жестко пресекать противоправные действия против оппозиционеров. Правоохранительные органы должны будут пресекать подобные преступления и привлекать виновных к ответственности.

По словам источника «Газеты.Ru» в Кремле, «прессовать» активистов перестанут, потому что это лишь повышает их узнаваемость. «Фактически такие нападения приводят только к их раскрутке», — отмечает собеседник агентства.

Источник отмечает, что нападения часто устраивают активисты из вполне искренних побуждений. Те уверены, что оппозиционеры несут вред государству и их надо остановить. Есть еще провокаторы, кому выгодна эскалация подобных конфликтов. В любом случае, отмечают политологи, директива Кремля для губернаторов будет не лишней.

За последние две недели целый ряд оппозиционеров подверглись нападениям. Среди них оппозиционер Алексей Навальный и блогер Илья Варламов, которые были облиты зеленкой.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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