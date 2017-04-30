{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 апреля 2017
29 апреля 2017
23:23  30 апреля 2017 0

Владимир Путин провел хоккейную тренировку на олимпийском стадионе в Сочи. ВИДЕО

Владимир Путин вышел на лед в качестве тренераФото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел хоккейную тренировку на олимпийском стадионе «Шайба» в Сочи. Вместе с ним тренировался член Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли, который приехал в Россию читать лекции для детей, обучающихся в образовательном центре «Сириус».

Глава государства вышел на лед под номером 11.

??

Как пишет «Федеральное агентство новостей», на стадионе «Шайба» также присутствовала глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. В перерывах между выходами на лед Владимир Путин обсудил с ней вопросы развития олимпийского наследия, включая спортивные объекты.

Перед тренировкой Владимир Путин посетил «Сочи Автодром», где проходила гонка четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1» Гран-при России. Как сообщает RT, глава государства вручил кубок пилоту команды «Мерседес» Валттери Боттасу, ставшему победителем гонки.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров