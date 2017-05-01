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01 мая 2017
30 апреля 2017
16:31  01 мая 2017 0

В Лондоне трех тинейджеров задержали за терроризм

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
В британской столице готовились сразу два терактаФото: depositphotos.com

Английская полиция задержала трех девушек по подозрению в подготовке теракта. Старшей из задержанных всего 19 лет.

В понедельник, 1 мая, в Лондоне прошла контртеррористическая операция, в ходе которой полиция поймала трех подозреваемых. Двум из них по 18 лет, еще одной — 19, сообщает National News. Девушек подозревают в подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов. Сейчас они находятся в полицейском участке, расположенном за пределами британской столицы.

Ранее полиция Великобритании сообщила о двух готовящихся радикалами-исламистами терактах в Лондоне. По подозрению в причастности к преступлениям были задержаны четыре человека.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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