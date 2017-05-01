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01 мая 2017
30 апреля 2017
16:49  01 мая 2017 0

Российскую экономику ждет рост в 2017 году

Проект «День России». Ельцин Центр. Екатеринбург, ельцин центр, биржевые графики
ООН спрогнозировала рост российской экономикиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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В 2017 году российская экономика вырастет в связи с высокими ценами на нефть. Об этом говорится в ежегодном докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

Уточняется, что рост экономики РФ в 2017 году составит 1,1%, а в 2018 году — 1,4%. Положительную динамику эксперты объясняют «относительно высокими ценами на нефть», передает RT.

По данным Газета.Ru, Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост ВВП по 1,5% в ближайшие три года.

Екатерина Холкина
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