{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
23:14  01 мая 2017 0

Козицына не подвели. «УГМК» — чемпион России

"УГМК" отстоял титул чемпиона РоссииФото: группа "БК УГМК", "ВКонтакте"

Любимый клуб олигарха Андрея Козицына, баскетбольный «УГМК», все-таки отстоял титул чемпиона России. В пятом матче финальной серии, который прошел в Курске 1 мая, «лисицы» обыграли «Динамо» со счетом 82:83 и в 11-й раз стали чемпионами России.

Перед началом матча счет в серии до трех побед был равным — 2:2. Поэтому это был самый настоящий финал, где нет вторых шансов и права на ошибку. Начало первой четверти складывалось более благоприятно для «УГМК». «Лисицы», в отличие от последнего домашнего матча, ушли в отрыв (0:7) и больше половины четверти вели в счете. Однако за две минуты до конца первого игрового отрезка «Динамо» приблизилось к «лисицам» на расстояние в два очка — 18:20. С такой же разницей закончилась первая четверть — 20:22 в пользу «УГМК». На большой перерыв екатеринбургская команда ушла с минимальным преимуществом — 40:41.

Вторая половина игры началась с уверенных атак «УГМК», точными бросками из-за дуги отметились Кристи Толивер и Дайана Таурази. Затем усилиями Ннемкади Огвумике, Энджел Маккотри и Анны Крус «Динамо» вновь вплотную подошел к «УГМК» — 51:53. Спасла ситуацию опытная Ольга Артешина, забросившая в кольцо «Динамо» два трехочковых подряд.

Заключительную десятиминутку активнее начали курские баскетболистки, которые к середине игрового отрезка сравняли счет — 67:67. И тут игра началась заново. После каждой атаки вперед выходила то одна, то другая команда. За минуту до конца игры Эпифания Принц, забросив «трешку» в кольцо «УГМК», вновь сравняла счет — 80:80. Но капитан «УГМК» Дайана Таурази ответила на это своим точным броском — 80:83 и 55 секунд до конца игры.

Следующая атака «Динамо» не увенчалась успехом, мяч перешел к «УГМК», 20 секунд до конца матча. Дайана Таурази сделала пас на Бриттни Грайнер, которой оставалось попасть в кольцо, и победа была бы уже в кармане, но точность ее подвела. Этот промах мог бы стать роковым. Чтобы притормозить стремительную контратаку хозяек паркета Дайана Таурази нарушила правила, и за 9 секунд до конца игры «Динамо» точно пробил штрафные — 82:83. Еще один точный бросок с игры — и «лисицы» могли бы попрощаться с титулом. Но судьба была благосклонна к «УГМК», и за оставшиеся пару секунд курские баскетболистки попасть в кольцо не смогли.

Сезон 2016-2017 подарил болельщикам самый непредсказуемый финал за последние несколько лет в женской баскетбольной премьер-лиге. По данным РФБ, это всего второй случай, когда чемпион России среди женщин определялся в пятом матче финальной серии. Впервые подобное произошло ровно 10 лет назад. Тогда «Спартак» из Видного дважды отыгрывался в противостоянии с ЦСКА, а в пятой встрече уверенно обыграл соперниц на их площадке — 88:72. Интересно, что в той серии принимали участие два игрока, ныне выступающие за «УГМК». Таурази тогда стала чемпионкой России со «Спартаком», а за ЦСКА играла Ольга Артешина.

Татьяна Ларина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров