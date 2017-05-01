23:14 01 мая 2017 0

"УГМК" отстоял титул чемпиона России Фото: группа "БК УГМК", "ВКонтакте"

Любимый клуб олигарха Андрея Козицына, баскетбольный «УГМК», все-таки отстоял титул чемпиона России. В пятом матче финальной серии, который прошел в Курске 1 мая, «лисицы» обыграли «Динамо» со счетом 82:83 и в 11-й раз стали чемпионами России.

Перед началом матча счет в серии до трех побед был равным — 2:2. Поэтому это был самый настоящий финал, где нет вторых шансов и права на ошибку. Начало первой четверти складывалось более благоприятно для «УГМК». «Лисицы», в отличие от последнего домашнего матча, ушли в отрыв (0:7) и больше половины четверти вели в счете. Однако за две минуты до конца первого игрового отрезка «Динамо» приблизилось к «лисицам» на расстояние в два очка — 18:20. С такой же разницей закончилась первая четверть — 20:22 в пользу «УГМК». На большой перерыв екатеринбургская команда ушла с минимальным преимуществом — 40:41.

Вторая половина игры началась с уверенных атак «УГМК», точными бросками из-за дуги отметились Кристи Толивер и Дайана Таурази. Затем усилиями Ннемкади Огвумике, Энджел Маккотри и Анны Крус «Динамо» вновь вплотную подошел к «УГМК» — 51:53. Спасла ситуацию опытная Ольга Артешина, забросившая в кольцо «Динамо» два трехочковых подряд.

Заключительную десятиминутку активнее начали курские баскетболистки, которые к середине игрового отрезка сравняли счет — 67:67. И тут игра началась заново. После каждой атаки вперед выходила то одна, то другая команда. За минуту до конца игры Эпифания Принц, забросив «трешку» в кольцо «УГМК», вновь сравняла счет — 80:80. Но капитан «УГМК» Дайана Таурази ответила на это своим точным броском — 80:83 и 55 секунд до конца игры.

Следующая атака «Динамо» не увенчалась успехом, мяч перешел к «УГМК», 20 секунд до конца матча. Дайана Таурази сделала пас на Бриттни Грайнер, которой оставалось попасть в кольцо, и победа была бы уже в кармане, но точность ее подвела. Этот промах мог бы стать роковым. Чтобы притормозить стремительную контратаку хозяек паркета Дайана Таурази нарушила правила, и за 9 секунд до конца игры «Динамо» точно пробил штрафные — 82:83. Еще один точный бросок с игры — и «лисицы» могли бы попрощаться с титулом. Но судьба была благосклонна к «УГМК», и за оставшиеся пару секунд курские баскетболистки попасть в кольцо не смогли.

Сезон 2016-2017 подарил болельщикам самый непредсказуемый финал за последние несколько лет в женской баскетбольной премьер-лиге. По данным РФБ, это всего второй случай, когда чемпион России среди женщин определялся в пятом матче финальной серии. Впервые подобное произошло ровно 10 лет назад. Тогда «Спартак» из Видного дважды отыгрывался в противостоянии с ЦСКА, а в пятой встрече уверенно обыграл соперниц на их площадке — 88:72. Интересно, что в той серии принимали участие два игрока, ныне выступающие за «УГМК». Таурази тогда стала чемпионкой России со «Спартаком», а за ЦСКА играла Ольга Артешина.