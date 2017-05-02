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02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
00:21  02 мая 2017 0

Старейший житель Земли скончался в возрасте 146 лет

клипарт, море, тропики, пальмы, океан, тайланд
Содимеджо пережил десятерых братьев, четырех жен и всех своих детейФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

На острове Ява скончался старейший житель Земли. Местному жителю по имени Содимеджо было 146 лет.

Как сообщает информагентство Nation News, в 2016 году управление учета населения и записи актов гражданского состояния района Сраген официально подтвердило дату рождения Содимеджо — 31 декабря 1870 года.

Односельчане называли его «дедушка Гото». В последний месяц его здоровье сильно пошатнулось. Содимеджо попал в больницу, где провел несколько дней. После возвращения домой «дедушка Гото» почти ничего не ел — всего несколько ложек каши — и пил только воду, рассказывает его внук Сьянто.

Содимеджо пережил десятерых братьев, четырех жен и всех своих детей. До последних дней жизни Гото оставался заядлым курильщиком. Похоронили старейшего жителя Земли 1 мая в родной деревне в Центральной Яве, сообщает телеканал 360.

Наталья Токарева
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