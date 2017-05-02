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02 мая 2017
01 мая 2017
Главные новости 
01:04  02 мая 2017 0

Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карту «Мир»

Деньги, пять тысяч, деньги, рубли
Зарплаты, стипендии и пенсии отныне будут перечисляться на национальную картуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи карты «Мир».

Как передает «Газета.ру», расчет с использованием карт «Мир» будет осуществляться с 1 июля 2017 года. К этому времени все банки на территории России должны обеспечить прием карт во всех устройствах. Руководство банков обязано выдавать карту при обращении бюджетников за открытием нового счета, который требует использования платежных карт.

Национальные платежные карты будут использоваться при выплате денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. Закон сохраняет возможность получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Поправки также не распространяются на получение физлицами вычетов по НДФЛ и на нерегулярные выплаты. При этом за правительством остается право установить по согласованию с ЦБ перечень иных выплат, в отношении которых будет действовать требование об их перечислении на карту «Мир», отмечает ТАСС.

Закон также обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн рублей, обеспечить прием карт «Мир». Эта обязанность наступит после 1 октября 2017 года.

Наталья Токарева
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