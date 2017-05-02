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02 мая 2017
01 мая 2017
03:08  02 мая 2017 0

«Самолет вышел из зоны турбулентности за 30 секунд». Подробности ЧП с лайнером «Аэрофлота»

Германия. Гамбург., самолет, аэрофлот
В результате попадания лайнера в воздушную яму пострадали 25 пассажировФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны подробности инцидента с «Боингом 777» авиакомпании «Аэрофлот», который, совершая рейс Москвы в Бангкок, попал в зону турбулентности. Как сообщил командир воздушного судна Александр Рузов, благодаря грамотным действиям экипажа самолет вернулся на нужную траекторию в течение 30 секунд.

«Вся эта перегрузка длилась секунд пятнадцать, и через тридцать секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристегнуты, получили травмы», — цитирует Рузова «Интерфакс».

По его словам, чрезвычайная ситуация произошла за 20 минут до посадки.

Самолет вел опытный экипаж. Как сообщил пресс-секретарь компании «Аэрофлот» Максим Фетисов, командир судна имел налет свыше 23 тысяч часов, второй пилот — свыше 10 тысяч часов. Однако турбулентность предугадать сложно.

Как напоминает информагентство Nation News, «Боинг 777» утром 1 мая попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Самолет подбросило на 100-200 м вверх, из-за чего непристегнутые пассажиры в хвостовой части салона были выброшены из кресел в проходы. Сработал режим аварийной ситуации, над некоторыми креслами появились кислородные маски.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Суварнапхум в 03:38 по московскому времени. На борту находилось 313 пассажиров, 25 из них были направлены в больницы Бангкока. Врачи не диагностировали у пострадавших пассажиров угрожающих жизни травм.

По факту получения травм пассажирами «Боинга 777» Московская транспортная прокуратура проводит проверку, отмечает «Газета.ру».

Наталья Володина
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