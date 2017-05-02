{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
04:10  02 мая 2017 0

Власти США отказались депортировать осужденного летчика Ярошенко в Россию

Открытая лицензия от 01.09.2016. Татуировки, колючая проволока, заключение, тюрьма
В США Константина Ярошенко осудили на 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаинаФото: pixabay.com

Российский летчик Константин Ярошенко, похищенный спецслужбами США в Либерии и осужденный на 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина, лишился шансов на возвращение в Россию. Минюст США отказал в его депортации на родину.

В настоящее время Ярошенко по-прежнему содержится в тюрьме «Форт-Дикс». Шансов на то, чтобы вернуть россиянина юридическим путем, больше нет. Единственный вариант — это обращение в ООН, отмечают «Известия».

По данным газеты, причиной отказа в депортации стала «серьезность обвинений в адрес заключенного». Подать апелляцию Ярошенко также не сможет.

Сам летчик надеется на то, что Россия не оставит его умирать в американской тюрьме. Он ждет апелляции в Международный суд или в суд ООН в связи с умышленным нарушением властями США Международной конвенции «против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», принятой в 1984 году. Летчик заявляет, что его адвокат предоставил суду неопровержимые доказательства невиновности.

«Я не видел семью шесть лет. Я умираю, а в России одновременно со мной умирает моя мать», — сказал Константин Ярошенко в беседе с «Известиями».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров