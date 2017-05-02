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02 мая 2017
01 мая 2017
Главные новости 
04:50  02 мая 2017 0

Автошколы требуют установить единую минимальную цену на обучение курсантов

Куса. Челябинская область, автошкола, учебная
По мнению экспертов, слишком низкая стоимость автокурсов порождает неумелых водителейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Межрегиональная ассоциация автошкол направила в Федеральную антимонопольную службу обращение с просьбой установить минимальную плату за обучение вождению. Согласно подсчетам организации, стоимость курсов по подготовке водителей категории «B» в Москве не может быть ниже 46 тысяч рублей. Те же, кто предлагают курсы по 15-20 тысяч рублей, с точки зрения ассоциации работают незаконно.

Названная МААШ цена складывается из следующих показателей: себестоимость подготовки курсанта (в среднем 33,2 тысяч рублей), аренда помещения площадью 80 кв. метров, зарплата администраторов и преподавателей, рентабельность (20%), расходы «на развитие» (5%) и «непредвиденные расходы» (10%). В других регионах цена может отличаться; ее предлагается рассчитывать по определенной формуле, передает «Коммерсантъ».

Президент МААШ Татьяна Шутылева отметила, что установление минимальной стоимости обучения в автошколах необходимо, чтобы завершить реформирование системы образования водителей. В августе 2014 года вступили в силу новые, более жесткие, требования к автошколам, площадкам и учебным классам. Но недобросовестные автошколы требований не выполняют, пользуясь пробелами в законах и экономя на всем, в том числе на часах практической подготовки курсантов.

Как отмечает «Коммерсантъ», пять лет назад попытка установить минимальную цена на обучение водителей была предпринята союзом автошкол Тюменской области. Однако ФАС классифицировало эту инициативу как «картельный сговор» и «заговор против потребителей» и оштрафовало несколько автошкол.

По мнению экспертов газеты, закрепление минимальной цены приведет к массовому оттоку курсантов автошкол из крупных городов в регионы, где эта услуга будет дешевле.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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