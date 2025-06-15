В Екатеринбурге водитель грузовика мчался со стороны ЕКАДа в центр и снес несколько машин на своем пути. В результате пострадала новорожденная малышка и ее мать. Об этом URA.RU сообщил очевидец аварии.
«Он пьяный был как есть. Изначально протаранил три машины. Далее по дороге с ЕКАДа на Новосибирской въехал в Lada Granta и Mazda CX-5. „Японца“ вынесло на газон, после чего он перевернулся, а отечественная машина отлетела в сторону. После на Денисова-Уральского собрал еще несколько авто: два Hyundai Solaris и Toyota Camry», — рассказал собеседник агенства. В итоге грузовик протаранил семь машин. Очевидцы предполагают, что водитель мог быть пьян.
В результате аварии от госпитализации отказались все, кроме пассажиров Toyota Camry. У новорожденного ребенка выявили перелом руки, а у матери травму челюсти. Их на ближайшей машине увезли в горбольницу №9. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
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