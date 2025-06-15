15 июня 2025
14 июня 2025

«Он пьяный был»: грузовик снес семь машин в Екатеринбурге. Фото

Грузовик протаранил семь машин в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик протаранил сразу семь машин (архивное фото)
Грузовик протаранил сразу семь машин (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель грузовика мчался со стороны ЕКАДа в центр и снес несколько машин на своем пути. В результате пострадала новорожденная малышка и ее мать. Об этом URA.RU сообщил очевидец аварии.

«Он пьяный был как есть. Изначально протаранил три машины. Далее по дороге с ЕКАДа на Новосибирской въехал в Lada Granta и Mazda CX-5. „Японца“ вынесло на газон, после чего он перевернулся, а отечественная машина отлетела в сторону. После на Денисова-Уральского собрал еще несколько авто: два Hyundai Solaris и Toyota Camry», — рассказал собеседник агенства. В итоге грузовик протаранил семь машин. Очевидцы предполагают, что водитель мог быть пьян.

В результате аварии от госпитализации отказались все, кроме пассажиров Toyota Camry. У новорожденного ребенка выявили перелом руки, а у матери травму челюсти. Их на ближайшей машине увезли в горбольницу №9. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

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В Екатеринбурге водитель грузовика мчался со стороны ЕКАДа в центр и снес несколько машин на своем пути. В результате пострадала новорожденная малышка и ее мать. Об этом URA.RU сообщил очевидец аварии. «Он пьяный был как есть. Изначально протаранил три машины. Далее по дороге с ЕКАДа на Новосибирской въехал в Lada Granta и Mazda CX-5. „Японца“ вынесло на газон, после чего он перевернулся, а отечественная машина отлетела в сторону. После на Денисова-Уральского собрал еще несколько авто: два Hyundai Solaris и Toyota Camry», — рассказал собеседник агенства. В итоге грузовик протаранил семь машин. Очевидцы предполагают, что водитель мог быть пьян. В результате аварии от госпитализации отказались все, кроме пассажиров Toyota Camry. У новорожденного ребенка выявили перелом руки, а у матери травму челюсти. Их на ближайшей машине увезли в горбольницу №9. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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