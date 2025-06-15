15 июня 2025
14 июня 2025
13 июня 2025

«Северавтодор» вернулся к содержанию проблемного участка трассы в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обслуживать трассу компания будет до 2027 года
Обслуживать трассу компания будет до 2027 года Фото:

Госкомпания «Северавтодор» приступила к обслуживанию участка трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 542 по 699 километры. Со слов дорожников, состояние данного отрезка дороги критическое, а работы на нем продолжатся ближайшие два года.

«Северавтодор заключил двухлетний государственный контракт на содержание автомобильной дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на территории ХМАО. В рамках контракта мы приступили к содержанию самого критического по состоянию участка — с км 542 по км 699», — сообщается в официальном telegram-канале дорожной компании.

На участке уже начаты работы по восстановлению дорожного покрытия. Всего в планах заасфальтировать более 3 000 квадратных метров дорожного полотна и выполнить ямочный ремонт на площади в 1 5000 квадратных метров. В ближайшее время на всем отрезке трассы будет нанесена новая дорожная разметка.

Ранее, в конце мая 2025 года, «Северавтодор» объявил аукцион на поиск субподрядчика для обслуживания этого же участка трассы в Ханты-Мансийском автономном округе. Стоимость работ по контракту составляла не более 414 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госкомпания «Северавтодор» приступила к обслуживанию участка трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 542 по 699 километры. Со слов дорожников, состояние данного отрезка дороги критическое, а работы на нем продолжатся ближайшие два года. «Северавтодор заключил двухлетний государственный контракт на содержание автомобильной дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на территории ХМАО. В рамках контракта мы приступили к содержанию самого критического по состоянию участка — с км 542 по км 699», — сообщается в официальном telegram-канале дорожной компании. На участке уже начаты работы по восстановлению дорожного покрытия. Всего в планах заасфальтировать более 3 000 квадратных метров дорожного полотна и выполнить ямочный ремонт на площади в 1 5000 квадратных метров. В ближайшее время на всем отрезке трассы будет нанесена новая дорожная разметка. Ранее, в конце мая 2025 года, «Северавтодор» объявил аукцион на поиск субподрядчика для обслуживания этого же участка трассы в Ханты-Мансийском автономном округе. Стоимость работ по контракту составляла не более 414 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...