«Северавтодор» вернулся к содержанию проблемного участка трассы в ХМАО

Госкомпания «Северавтодор» приступила к обслуживанию участка трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 542 по 699 километры. Со слов дорожников, состояние данного отрезка дороги критическое, а работы на нем продолжатся ближайшие два года.
«Северавтодор заключил двухлетний государственный контракт на содержание автомобильной дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на территории ХМАО. В рамках контракта мы приступили к содержанию самого критического по состоянию участка — с км 542 по км 699», — сообщается в официальном telegram-канале дорожной компании.
На участке уже начаты работы по восстановлению дорожного покрытия. Всего в планах заасфальтировать более 3 000 квадратных метров дорожного полотна и выполнить ямочный ремонт на площади в 1 5000 квадратных метров. В ближайшее время на всем отрезке трассы будет нанесена новая дорожная разметка.
Ранее, в конце мая 2025 года, «Северавтодор» объявил аукцион на поиск субподрядчика для обслуживания этого же участка трассы в Ханты-Мансийском автономном округе. Стоимость работ по контракту составляла не более 414 миллионов рублей.
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