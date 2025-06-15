Фирма семьи челябинского экс-губернатора продала кредитору самовольные постройки

Обанкроченный ПО «Монтажник» семьи бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского продал неузаконенные постройки своему кредитору. Как сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка, покупателем выступила компания «Интекс».
«Первые, повторные торги и торги в форме публичного предложения по продаже залогового имущества должника признаны несостоявшимися. В связи с заявлением залогового кредитора ООО „Интекс“ о согласии оставить предмет залога за собой имущество подлежит передаче ему», — отметила Соломка в сообщении (имеется в распоряжении URA.RU).
Компания получила лот с несколькими активами. В собственность перешел бытовой корпус площадью 247 квадратных метров в Магнитогорске. После самовольной реконструкции размер вырос почти в 2,7 раза до 658,3 квадратных метров. Также «Интекс» получил авторемонтную мастерскую площадью 629,3 квадратных метра и гараж, размеры которых больше остальных зданий — около 1,2 тысячи квадратов. Кредитор приобрел право аренды земельного участка под производственными корпусами. Его площадь 4988 квадратных метров.
Активы достались получателю за 20,5 млн рублей. За них платить не пришлось, но судебные расходы в миллион рублей «Интекс» погасил.
Часть имущества с самовольными зданиями Соломка продала в октябре 2024 года. Компания «СтройМонтажСервис» тогда купила неузаконенные цех с гаражом, право аренды земли, бытовое здание и технику за 17,423 млн рублей. Имущество находилось в залоге у «Интекса». Однако этим список самовольно построенной или реконструированной недвижимости Дубровских не ограничился. В январе Соломка реализовала в селе Красная Башкирия соседней республики семейную баню.
ПО «Монтажник» стал банкротом летом 2020 года, когда долг фирм достиг двух миллиардов рублей. Дубровские завладели предприятием в 2017 году, когда старший из них занял пост губернатора региона. При подготовке так и не состоявшихся в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС «Монтажник» получил заказ на возведение конгресс-холла. Застройщик успел освоить на объекте около четырех миллиардов рублей. Как и компания, Дубровские отец и сын стали банкротами. Однако после того, как за экс-губернатора расплатился Денис Кашигин, статус несостоятельного суд снял с него в апреле.
Представители семьи Дубровских судебные процессы не комментируют. Со СМИ они не общаются.
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