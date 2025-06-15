15 июня 2025
14 июня 2025

Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Авиаторов пожилая женщина выпала с девятого этажа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел вечером 15 июня (архивное фото)
Инцидент произошел вечером 15 июня (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Авиаторов 2/1 пожилая женщина выпала из окна девятого этажа. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«В районе 21:30 с девятого этажа выпала пожилая женщина. Предварительно, тело обнаружила соседка, которая якобы заметила, как женщина летит вниз. Она же и вызвала скорую и полицию», — передает собеседник агенства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит

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В Екатеринбурге на улице Авиаторов 2/1 пожилая женщина выпала из окна девятого этажа. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «В районе 21:30 с девятого этажа выпала пожилая женщина. Предварительно, тело обнаружила соседка, которая якобы заметила, как женщина летит вниз. Она же и вызвала скорую и полицию», — передает собеседник агенства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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