Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Инцидент произошел вечером 15 июня (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Авиаторов 2/1 пожилая женщина выпала из окна девятого этажа. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.
«В районе 21:30 с девятого этажа выпала пожилая женщина. Предварительно, тело обнаружила соседка, которая якобы заметила, как женщина летит вниз. Она же и вызвала скорую и полицию», — передает собеседник агенства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит
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