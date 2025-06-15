Мальчика, ставшего сиротой после смерти мамы, исключили из свердловского детдома

16 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Богдан всегда верил, что сможет обрести любящую семью Фото представлено Социально-реабилитационным центром После выхода материала о десятилетнем Богдане, оставшемся сиротой после смерти матери и попавшем в детский дом, в редакцию URA.RU обратились десятки читателей. Жители различных городов — от Екатеринбурга до Иркутска — выражали желание принять мальчика в свои семьи. Богдану улыбнулась удача — для него уже подобрали новых опекунов, и теперь у него есть семья. Публикация о 10-летнем Богдане была размещена на сайте URA.RU 6 июня. В материале рассказывалось о судьбе мальчика, который после смерти матери вместе с братом и сестрой оказался в социальном центре города Каменск-Уральский. Ситуация у детей складывается по-разному: старших детей планирует забрать их родной отец, однако оформить опеку над Богданом никто из родственников не мог. Дело в том, что его отец является иностранным гражданином и не принимал участия в воспитании сына, а единственная бабушка по материнской линии не имеет возможности взять внука под опеку по состоянию здоровья. «Богдан был снят с учета и передан в семью. В соответствии с требованиями законодательства сведения о приемной семье не разглашаются», — сообщила куратор проекта. Инициатива по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется при содействии телекомпании ОТВ и министерства социальной политики области. Редакция URA.RU оказывает активную информационную поддержку данному проекту, стремясь расширить аудиторию потенциальных приемных родителей. Такая поддержка направлена на то, чтобы как можно больше семей узнали о возможности изменить судьбу ребенка, нуждающегося в заботе и любви. URA.RU благодарит всех читателей, откликнувшихся на историю юного уральца и проявивших неравнодушие к его судьбе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После выхода материала о десятилетнем Богдане, оставшемся сиротой после смерти матери и попавшем в детский дом, в редакцию URA.RU обратились десятки читателей. Жители различных городов — от Екатеринбурга до Иркутска — выражали желание принять мальчика в свои семьи. Богдану улыбнулась удача — для него уже подобрали новых опекунов, и теперь у него есть семья. Публикация о 10-летнем Богдане была размещена на сайте URA.RU 6 июня. В материале рассказывалось о судьбе мальчика, который после смерти матери вместе с братом и сестрой оказался в социальном центре города Каменск-Уральский. Ситуация у детей складывается по-разному: старших детей планирует забрать их родной отец, однако оформить опеку над Богданом никто из родственников не мог. Дело в том, что его отец является иностранным гражданином и не принимал участия в воспитании сына, а единственная бабушка по материнской линии не имеет возможности взять внука под опеку по состоянию здоровья. «Богдан был снят с учета и передан в семью. В соответствии с требованиями законодательства сведения о приемной семье не разглашаются», — сообщила куратор проекта. Инициатива по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется при содействии телекомпании ОТВ и министерства социальной политики области. Редакция URA.RU оказывает активную информационную поддержку данному проекту, стремясь расширить аудиторию потенциальных приемных родителей. Такая поддержка направлена на то, чтобы как можно больше семей узнали о возможности изменить судьбу ребенка, нуждающегося в заботе и любви. URA.RU благодарит всех читателей, откликнувшихся на историю юного уральца и проявивших неравнодушие к его судьбе.