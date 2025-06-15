15 июня 2025
14 июня 2025

В Екатеринбурге заметили культовый автомобиль из фильма «Форсаж». Фото

В Екатеринбурге увидели Toyota Supra A80
© Служба новостей «URA.RU»
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Популяризатором Supra стал актер Пол Уокер
Популяризатором Supra стал актер Пол Уокер Фото:

На одной из парковок города в Екатеринбурге заметили купе, которое раньше видели только по телевизору. Жители города запечатлели копию Toyota Supra из фильма «Форсаж». Находкой поделились подписчики telegram-канала shashki ekb.

Во многом машина известна благодаря артисту Полу Уокеру, который ездил на данном автомобиле в первых частях «Форсажа». Купе выделяется за счет своего яркого цвета и необычных изображений на дверях.

Supra A80, выпускавшаяся с 1993 по 2002 год, является четвертым поколением культовой модели Toyota Supra. Она известна своим мощным трехлитровым двигателем 2JZ, который выдавал до 280 лошадиных сил. Большю славу машина обрела во время популярности дрифта. Авто покупали из-за хорошего шасси и двигателя, который ставили в практически каждый дрифт-болид.

Фото:

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На одной из парковок города в Екатеринбурге заметили купе, которое раньше видели только по телевизору. Жители города запечатлели копию Toyota Supra из фильма «Форсаж». Находкой поделились подписчики telegram-канала shashki ekb. Во многом машина известна благодаря артисту Полу Уокеру, который ездил на данном автомобиле в первых частях «Форсажа». Купе выделяется за счет своего яркого цвета и необычных изображений на дверях. Supra A80, выпускавшаяся с 1993 по 2002 год, является четвертым поколением культовой модели Toyota Supra. Она известна своим мощным трехлитровым двигателем 2JZ, который выдавал до 280 лошадиных сил. Большю славу машина обрела во время популярности дрифта. Авто покупали из-за хорошего шасси и двигателя, который ставили в практически каждый дрифт-болид.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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