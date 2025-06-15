На одной из парковок города в Екатеринбурге заметили купе, которое раньше видели только по телевизору. Жители города запечатлели копию Toyota Supra из фильма «Форсаж». Находкой поделились подписчики telegram-канала shashki ekb.
Во многом машина известна благодаря артисту Полу Уокеру, который ездил на данном автомобиле в первых частях «Форсажа». Купе выделяется за счет своего яркого цвета и необычных изображений на дверях.
Supra A80, выпускавшаяся с 1993 по 2002 год, является четвертым поколением культовой модели Toyota Supra. Она известна своим мощным трехлитровым двигателем 2JZ, который выдавал до 280 лошадиных сил. Большю славу машина обрела во время популярности дрифта. Авто покупали из-за хорошего шасси и двигателя, который ставили в практически каждый дрифт-болид.
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