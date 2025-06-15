В эту ночь в Кольцово массово задерживаются и отменяются рейсы. Согласно информации с онлайн табло аэропорта, пять самолетов перенесли, а еще три не вылетят из Екатеринбурга.
Первым был отменен рейс компании «Ижавиа» до Ижевска. Самолет должен был вылетать в 00:15 16 июня. Далее отменили вылет борта Air Arabia до Шарджи и «Уральских авиалиний» до Ташкента.
Дольше всех задерживается рейс Red Wings до Нижнекамска. Самолет пришлось перенести на 15 часов. Вылет планировался в 12:20 15 июня, однако сейчас он состоится лишь в 03:00 16 июня. Помимо этого, задержки коснулась самолетов Fly Dubai до Дубая, Utair до Уфы, «Уральских авиалиний» до Ош и «Ижавиа» до Ижевска. Вылеты перенеслись в среднем на 3-4 часа.
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