15 июня 2025
14 июня 2025

Транспортный коллапс в Кольцово: отменены и задержаны почти десяток рейсов. Скрин

В аэропорту Кольцово отменены и задержаны восемь рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего задержали или отменили восемь рейсов
Всего задержали или отменили восемь рейсов Фото:

В эту ночь в Кольцово массово задерживаются и отменяются рейсы. Согласно информации с онлайн табло аэропорта, пять самолетов перенесли, а еще три не вылетят из Екатеринбурга.

Первым был отменен рейс компании «Ижавиа» до Ижевска. Самолет должен был вылетать в 00:15 16 июня. Далее отменили вылет борта Air Arabia до Шарджи и «Уральских авиалиний» до Ташкента. 

Дольше всех задерживается рейс Red Wings до Нижнекамска. Самолет пришлось перенести на 15 часов. Вылет планировался в 12:20 15 июня, однако сейчас он состоится лишь в 03:00 16 июня. Помимо этого, задержки коснулась самолетов Fly Dubai до Дубая, Utair до Уфы, «Уральских авиалиний» до Ош и «Ижавиа» до Ижевска. Вылеты перенеслись в среднем на 3-4 часа. 

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В эту ночь в Кольцово массово задерживаются и отменяются рейсы. Согласно информации с онлайн табло аэропорта, пять самолетов перенесли, а еще три не вылетят из Екатеринбурга. Первым был отменен рейс компании «Ижавиа» до Ижевска. Самолет должен был вылетать в 00:15 16 июня. Далее отменили вылет борта Air Arabia до Шарджи и «Уральских авиалиний» до Ташкента.  Дольше всех задерживается рейс Red Wings до Нижнекамска. Самолет пришлось перенести на 15 часов. Вылет планировался в 12:20 15 июня, однако сейчас он состоится лишь в 03:00 16 июня. Помимо этого, задержки коснулась самолетов Fly Dubai до Дубая, Utair до Уфы, «Уральских авиалиний» до Ош и «Ижавиа» до Ижевска. Вылеты перенеслись в среднем на 3-4 часа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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