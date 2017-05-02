{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
07:23  02 мая 2017 0

Россияне не могут найти альтернативу Путину на президентских выборах

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, доброта, путин владимир
Россияне хотят оставить Владимира Путина на новый президентский срокФото: Владимир Андреев © URA.RU

У Владимира Путина так и не появилось серьезного конкурента к президентским выборам в марте 2018 года. Как следует из опроса «Левада-центра», около половины россиян не собирается идти на избирательные участки, так как не знает за кого лучше проголосовать.

По данным социологов, при высокой явке на выборах, если бы они состоялись в предстоящее воскресенье, Владимир Путин мог бы получить 48%, его оппоненты — лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский — по 3%. По 1% голосов набрали бы оппозиционер Алексей Навальный и глава Минобороны Сергей Шойгу, данные опроса приводит «Коммерсант».

При этом, 13% россиян уже сейчас заявляют, что точно не будут голосовать на президентских выборах, 10% пока не решили, пойдут ли они на избирательные участки, 19% говорят о том, что пока «не знают, за кого именно стали бы голосовать».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что в стране происходит «радикализация политики», которая выражается в том числе, в обливании зеленкой оппозиционеров. По его мнению, с такими вводными предстоящие выборы могут стать заметно радикальней кампании 2004 года. Зампред «Яблока» Николай Рыбаков считает, что за год оппозиция сможет представить обществу реальную альтернативу действующей власти.

Однако, по данным опроса социологов, лишь 22% россиян хотят, чтобы через год Владимира Путина «на посту президента сменил другой человек», а 64% — чтобы он «вновь был избран» президентом. Политологи говорят о том, что россияне исходят из того, что выбирают «хозяина, который должен держать страну»». Альтернативу Путину мог бы составить «новый, сильный, публичный политик, которого нет», считает глава правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров