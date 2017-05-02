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02 мая 2017
10:28  02 мая 2017 0

Ребенок подорвался на стоянке чабанов. Бойцы Росгвардии обнаружили на месте более 50 снарядов и мин

Тюмень Недрастрой и минобороны, мина противотанковая
На месте ЧП обнаружено четыре миныФото: Лариса Рычкова © URA.RU

Подросток погиб от взрыва на стоянке чабанов в Забайкалье. При осмотре места ЧП сотрудники Росгвардии обнаружили около 50 снарядов и не менее четырех мин.

11-летний ребенок подорвался на мине в Могойтуйском районе утром 1 мая. Как сообщил официальный представитель регионального управления СК Александр Шишкин, мальчика увезли в больницу, где он умер от полученных травм, пишет информагентство Nation News.

Пресс-секретаря регионального управления Росгвардии Юлия Бабкина рассказала «Интерфаксу», что на месте бойцы обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов. «На стоянке выставлено оцепление, разминирование территории ведет Минобороны», — рассказала представитель ведомства.

В СКР возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия). Следствие продолжается.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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