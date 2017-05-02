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Главные новости Челябинской области
11:27  02 мая 2017 2

Челябинского мажора, устроившего смертельное ДТП с такси, отправили в колонию

Отец преступника уверял, что его сын никогда не садился за руль пьянымФото: скрин с ролика yоutube Андрея Шиша

Челябинский бизнесмен Евгений Воргуданов, погубивший водителя такси и трех девушек-пассажирок в «пьяном» ДТП, осужден на 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить порядка 10 млн рублей в виде компенсации семьям погибших. Такое решение 1 мая принял Курчатовский районный суд.

Резонансная авария произошла 29 октября 2016 года. Ночью, на пустом перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы, Mercedes S500 врезался в «ВАЗ-2115». Страшный удар отбросил отечественную легковушку на опору электроосвещения: водитель такси, а также находившиеся в салоне две сестры и их подруга погибли на месте. Из-за руля иномарки извлекли не способного держаться на ногах 33-летнего сына крупного предпринимателя из Уйского района. Пьяный молодой человек заснул прямо на проезжей части.

Изначально молодому человеку грозило до 9 лет лишения свободы и выплата компенсации в размере почти 24 млн рублей. В ходе процесса родственники снизили денежные требования более чем вдвое. Однако срок, отмеренный судом нарушителю, показался им слишком мягким. Не исключено, что вердикт будет обжалован.

Алексей Шумов
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