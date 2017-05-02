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29 апреля 2017
13:30  02 мая 2017 5

На ЕКАДе под Екатеринбургом окапывают лагерь дальнобойщиков. ВИДЕО

Трактор перекопал единственный въезд-выезд на площадку протестующихСкриншот: с видео, предоставленного участниками акции протеста

Лагерь дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон», находящийся на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) между Верхней Пышмой и Березовским, пытаются заблокировать с помощью тяжелой техники. Об этом «URA.RU» сообщили сами протестующие. В эти минуты трактор роет траншею возле обочины, отрезая лагерь дальнобойщиков от трассы.

«Прямо сейчас нас окапывают — роют траншею вокруг лагеря, чтобы ребята никуда не делись, — рассказал „URA.RU“ лидер протестующих, представитель „Объединения перевозчиков России“ в Свердловской области Наиль Нигаматуллин. — Перекапывают единственный заезд, теперь никто не выедет и никто не сможет приехать к нам».

Видео: Максим Фокин

Новость по теме
Уральские дальнобойщики готовы направить на Москву колонну из 480 фур

За неделю до Первомая свердловские дальнобойщики записали видеообращение к российскому премьеру Дмитрию Медведеву, апеллируя к его выступлению Госдуме, когда тот заявил, что по всей стране бастуют 480 «серых» дальнобойщиков.

Протестующие сообщили, что только на Среднем Урале дальнобойщиков, пострадавших от введения системы «Платон», гораздо больше, и в подтверждение слов заявили, что готовы отправить на Москву 480 фур, если Медведев захочет их увидеть.

Затем появилась информация, что дальнобойщики сворачивают лагерь на ЕКАДе — едут домой, чтобы повидать семьи и помочь на огородах, однако в канун 1 Мая акцию протеста было решено продолжить. На площадке ежедневно находятся от 10 до 30 фур.

Андрей Гусельников
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