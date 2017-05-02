{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
28 апреля 2017
14:14  02 мая 2017 0

В Тюменской области готовятся к масштабному бедствию. Оно идет из соседнего государства

Последствия наводнения. Нижневартовск, наводнение
Казанскому району грозит наводнениеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Казанском районе Тюменской области жителей ждут осложнения с паводком. О второй волне «большой воды» предупреждает МЧС по Тюменской области.

Влияние на уровень воды в реке Ишим окажет паводковая волна с Казахстана. Там еще продолжается активное снеготаяние. Также в верховьях реки выпали многочисленные осадки. В случае подъема воды в зону подтопления попадают сельскохозяйственные земли и придомовые территории.

Из сел Казанского района, которые находятся в зоне подтопления, вывезены социальные учреждения и люди с ограниченными возможностями здоровья, заготовлен материал для укрепления дамбы. Между селами района приостановлено автобусное движение. На территории введен режим чрезвычайной ситуации.

«Мы всех предупредили, чтобы переносили вещи выше. Потому что, ложась спать, мы не знаем, что увидим утром, — рассказала глава администрации Казанского района Татьяна Богданова. — Вчера каждый час река прибавляла по три сантиметра. Сейчас уже 823. Боимся, что перевалит 9 метров. Тогда затопит все, что до этого не топило. Одна из деревень уже отрезана. Там 250 человек. Мы подготовили лодки для переправы».

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров