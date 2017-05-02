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Главные новости Челябинской области
15:08  02 мая 2017 2

На Южном Урале стартуют праймериз, на кону около 140 мандатов

Первомай необр в Челябинске
Челябинские единороссы начинают внутрипартийную борьбуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в региональном исполкоме «Единой России» началась подготовка к праймериз для выдвижения на выборы в органы местного самоуправления. До 5 мая продлится прием заявлений от желающих принять участие в предварительном голосовании, сообщили «URA.RU» в исполкоме. Выборы и довыборы пройдут осенью в 34 муниципальных образованиях.

Советы депутатов изберут в городе Пласт, в поселках Роза (Коркинский район), Муслюмово (Кунашакский), Белозерское (Троицкий) и Еленинское (Карталинский). Кроме того, предстоит выбрать главу Полоского поселения в Кизильском районе. В остальных территориях пройдут довыборы в органы местного самоуправления в округах, где не хватает парламентариев. Депутатских вакансий к лету будет больше. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, около 30 сельских депутатов в регионе отказались сдавать декларации, им предстоит сдать мандаты. В их округах также будут назначены выборы, праймериз состоятся чуть позже.

В Челябинске пройдут довыборы в двух округах в райсовет Ленинского района и по одному мандату разыграют в Металлургическом и Тракторозаводском районах. В Ленинском вакансии появились после того, как избрался в Госдуму Виталий Пашин и отказался от полномочий спикер райсовета Александр Прокопов. В Металлургическом районе пустует округ лидера «Соцгорода» Андрея Барышева, ставшего депутатом Госдумы. В Тракторозаводском районе мандат стал вакантным после кончины депутата Татьяны Новиковой.

В Ленинском подал заявление на праймериз по округу Пашина председатель правления регионального отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Виталий Родионов. Тот самый Родионов, на чье имущество наложен арест, долги по кредитам и коммунальным платежам копятся с 2010 года и достигли почти 7 млн рублей. Год назад представитель «Боевого братства» заявлялся на праймериз в Коркинском округе на выборах в Госдуму, но не получил партийной поддержки, набрав в ходе предварительного голосования менее 4 процентов. В Металлургическом районе подал заявление директор местной управляющей компании «Ремжилзаказчик» Владимир Попов. Попов — помощник депутата Госдумы Андрея Барышева, и его выдвижение инициировано лидером «Соцгорода».

В Тракторозаводском районе уже есть конкуренция. Подали заявления директор ООО «Урал Тик» Валерий Кремневский, директор ГК «Адмирал» Фанис Хайдаров и жительница Челябинска Наталья Трускова. За выдвижением Кремневского, как полагают эксперты, стоит бизнесмен, депутат райсовета Борис Видгоф.

«Праймериз в Ленинском и Металлургическом районе также будут конкурентными, — заявил „URA.RU“ руководитель регионального исполкома „ЕР“ Алексей Малофеев. — Ожидаются заявления еще от нескольких претендентов. Такой же конкуренции мы ждем на всех площадках в регионе».

По словам Малофеева, предварительное голосование пройдет до 10 июня.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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