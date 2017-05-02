{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
16:17  02 мая 2017 0

В бывшем челябинском ЗАТО запустили водопровод. Понадобились три недели и разнос Дубровского

Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, стела локомотивный
В бывшем "ракетном" поселке разучились даже чинить трубыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Затянувшийся почти на месяц ремонт водопровода в поселке Локомотивный завершен, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области. Об этом доложил 2 мая на аппаратном совещании губернатору Борису Дубровскому его заместитель Сергей Шаль.

Аварию пришлось ликвидировать усилиями специалистов регионального минстроя и магнитогорского водоканала. Водовод обследовали на протяжении более чем 30 километров, в результате обнаружили и заделали четыре порыва. Сейчас водопровод работает в нормальном режиме, но составленная дефектная ведомость предполагает большой объем текущего ремонта.

Локомотивный, утративший статус ЗАТО после ликвидации пусковых шахт межконтинентальных баллистических ракет «Сатана», «просидел» на привозной воде с 9 апреля. Попытки залатать водопровод раз за разом заканчивались фиаско. 24 апреля в происходящее вмешался лично губернатор, потребовав в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Но и специалистам со стороны потребовалась неделя, чтобы наладить подачу воды.

При разбирательстве выяснилось, что два года назад проблемный участок водовода уже ремонтировался. Администрация Локомотивного заплатила за это 102 млн рублей фирме, ранее «засветившейся» в скандале с очистными сооружениями в Каслях. Областные власти намерены ликвидировать пост главы Локомотивного, сделав поселок подведомственным администрации Карталинского района.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров