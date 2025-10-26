В США заявили, что Трамп поставил под угрозу урегулирование конфликта на Украине
Трамп поставил под угрозу мирное решение конфликта
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Перспективы достижения мирного урегулирования конфликта на Украине значительно осложнились после того, как администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о введении санкций в отношении России. Об этом сообщает одно из американских изданий.
«Надежды на прекращение конфликта на Украине потенциально оказались под угрозой после того, как в начале этой недели Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний», — пишет The Hill. Издание ссылается на свои источники.
Ранее, 23 октября, Минфин США объявил о введении санкций против ряда российских нефтяных компаний, среди которых оказались «Лукойл» и «Роснефть». В связи с этим президент России Владимир Путин охарактеризовал новые ограничения, введенные США, как стремление оказать давление на руководство страны. По словам главы государства, подобные меры не способствуют развитию и укреплению двусторонних отношений между РФ и Штатами.
