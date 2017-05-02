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Главные новости Курганской области
18:16  02 мая 2017 0

В Зауралье в черте города сильный пожар уничтожил кладбище. ФОТО, ВИДЕО

Сгорело 2 га старого кладбища в Куртамышефото: группа "Куртамышская нива" во "Вконтакте"

В Куртамыше сгорело старое кладбище, которое расположено в черте города. Пожар распространился быстро из-за сухой ветреной погоды в понедельник, 1 мая, и грозил жилым кварталам.

Как сообщает очевидец происшествия, пожарным помогали добровольцы из числа местных жителей и школьники. Они сбивали пламя сосновыми ветками. Огонь прошел практически всю территорию погоста, некоторые памятники полностью сгорели.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, на месте пожара работали две пожарные машины и шесть пожарных ПЧ-28. Площадь, пройденная огнем, составила 2 га. «Причина пожара — человеческий фактор, — уточнили в пресс-службе МЧС. — Это неубранный мусор, сухая трава. Поджог это был или самовозгорание — будет установлено позже».

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Дымом от пожара на кладбище в Куртамыше окутало близлежащие городские кварталы фото: группа «Куртамышская нива» во «Вконтакте»

В редакции газеты «Куртамышская нива» в масштабах бедствия также винят неубранный мусор. «В позапрошлом году редакция призывала народ присоединиться к нам и убрать мусор, но откликнулись единицы. Администрация города даже выделяла машины — только загружать их было некому. Маленькому коллективу редакции с детьми такое не под силу. Там работы не на один день и не горстке добровольцев, а целой армии», — отмечают журналисты газеты в группе «Куртамышская нива» во «ВКонтакте».

На территории Курганской области установлен особый противопожарный режим. По данным МЧС, в праздничные выходные пожарные ежедневно выезжали на 40-50 вызовов по сообщению о возгорании травы и мусора.

Анна Бояркина
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