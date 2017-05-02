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02 мая 2017
18:52  02 мая 2017 2

Путин всерьез озабочен ситуацией на Украине

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент обсудил ситуацию на Украине с МеркельФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин всерьез озабочен ситуацией на Украине. Об этом глава государства заявил в ходе совместной пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась в Сочи.

«Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками „нормандского формата“», — добавил российский лидер, пишет «Газета.ру».

Ранее президент России подчеркнул, что работа в «нормандском формате» продолжится и после выборов главы государства во Франции.

Лев Истомин
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