Сийярто: РФ предупредила Венгрию об ответных мерах при захвате ее активов

Россия уведомила Венгрию о готовности принять ответные меры против каждой страны Европейского союза (ЕС) в случае, если доходы от замороженных российских активов на Западе будут использованы без согласия Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. Прямую трансляцию встречи вел телеканал М1.

«Очевидно, будут предприняты шаги по использованию так называемых замороженных российских активов. Конечно, мы консультировались по этому вопросу с россиянами, и они ответили нам, что в случае такого решения примут ответные меры с учетом оценки ситуации по каждому государству ЕС», — заявил Сийярто. Он подчеркнул, что это свидетельствует о высокой степени риска, связанного с попытками взаимодействия с российскими активами, находящимися под заморозкой в Европейском союзе.