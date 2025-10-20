Сийярто: РФ предупредила Венгрию об ответных мерах при захвате ее активов
Россия рассказала Венгрии об ответных мерах при изъятии российских активов, заявил Сийярто
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия уведомила Венгрию о готовности принять ответные меры против каждой страны Европейского союза (ЕС) в случае, если доходы от замороженных российских активов на Западе будут использованы без согласия Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. Прямую трансляцию встречи вел телеканал М1.
«Очевидно, будут предприняты шаги по использованию так называемых замороженных российских активов. Конечно, мы консультировались по этому вопросу с россиянами, и они ответили нам, что в случае такого решения примут ответные меры с учетом оценки ситуации по каждому государству ЕС», — заявил Сийярто. Он подчеркнул, что это свидетельствует о высокой степени риска, связанного с попытками взаимодействия с российскими активами, находящимися под заморозкой в Европейском союзе.
Евросоюз планирует использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия Украине, сообщил FT. Речь идет о 140 миллиардам евро.
Еврокомиссия хочет изъять их до конца 2025 года. Средства планируется направить на военные нужды Украины в рамках так называемого «репарационного кредита».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.